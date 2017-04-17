مجهولون يضعون نعشًا فارغًا على مدخل المجلس المحلي في عبلين والشرطة تحقق

تواصل الشرطة التحقيق في ملف العثور على نعش فارغ (تابوت دفن الموتى) قرب مقر بناية المجلس المحلي في بلدة عبلين



الشرطة كانت قد استلمت بلاغًا حول الحاصل صبيحة اليوم من قبل ممثل المجلس المحلي

قال مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب ان موظفي المجلس المحلي في قرية عبلين ذهلوا صبيحة اليوم الإثنين عندما وصلوا الى عملهم في المجلس بعد عثورهم على نعش فارغ (تابوت) قرب مدخل مبنى المجلس.







وعممت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة بيانًا على وسائل الاعلام جاء فيه:"تواصل الشرطة التحقيق في ملف العثور على نعش فارغ (تابوت دفن الموتى) قرب مقر بناية المجلس المحلي في بلدة اعبلين بالشمال، خارج مبنى المجلس، حيث انه وصحيح لهذه المرحلة لم يتم التوصل بعد لإعتقال مشتبهين علمًا ان التحقيقات مازالت جارية والخلفية غير معروفة ولم يتم الجزم بخصوصها بعد".



يشار الى ان الشرطة كانت قد استلمت بلاغًا حول الحاصل صبيحة اليوم من قبل ممثل المجلس المحلي وبالتالي باشرت بأعمال البحث والتشخيص.