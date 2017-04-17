الشرطة: اعتقال عربي (25 عامًا) من الرملة بشبهة الضلوع بقتل عصام مصاروة من الطيبة

المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري:

تمّ اعتقال المشتبه من الرملة عند توجهه إلى مستشفى ايخلوف في تل ابيب لتلقي العلاج الطبي بسبب جروح اصابته

من المقرر تقديم طلب لتمديد فترة اعتقاله، مساء اليوم الاثنين، في محكمة الصلح في تل أبيب

قالت المتحدثة باسم الشرطة ، لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، ظهر اليوم الاثنين، إنّ:"الشرطة إعتقلت شابًا عربيًا (25 عامًا) من مدينة الرملة بشبهة الضلوع تنفيذ جريمة قتل المرحوم عصام مصاروة (42 عامًا) من الطيبة في مدينة تل أبيب - شارع هجليل، مساء الاحد"، وفقًا للشرطة.



المرحوم عصام مصاروة

وجاء في بيان الشرطة أنّه:"تمّ اعتقال المشتبه من الرملة عند توجهه إلى مستشفى ايخلوف في تل ابيب لتلقي العلاج الطبي بسبب جروح اصابته. هذا، ومن المقرر تقديم طلب لتمديد فترة اعتقاله، مساء اليوم الاثنين، في محكمة الصلح في تل أبيب"، وفقًا للشرطة.

واختتم بيان الشرطة:"هذا وتواصل الشرطة اعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات بشبهات جريمة القتل، التي تعود خلفيتها وعلى ما يبدو لخصومة على خلفية جنائية بين المشتبه والمرحوم في تل ابيب، تخللها طعن مصاروة، والتحقيقات جارية"، إلى هنا البيان.