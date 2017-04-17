شاب: سمعة والدي السيئة تطاردني في كل مكان وأخاف من الارتباط بسببه

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الرسالة كالتالي:

مرحبا للقراء الأعزاء.. ارجو منكم التعامل مع مشكلتي بكل جدية ودون استهزاء! انا شاب متعلم وعامل وكونت نفسي بنفسي رغم ظروف الحياة الصعبة التي مررت بها، ولم اتذمر يوما او افكر بالتوجه لامكان غير محببة وغير جيدة لا سمح الله. ومشكلتي الوحيدة في الحياة هي والدي، الذي عُرف بسمعته السيئة منذ زمن وقام بافعال عديدة غير مقبولة ورغم انه تغير الان بعد ان كبر لكن سمعته هذه تطاردني الان ولا يتردد الناس بقول كلمة "ابن فلان"... هذا الامر يضايقني كثيرا وحتى انه يجعلني اخاف من الارتباط ومن التقدم لفتاة من عائلة محترمة حتى لا يقابلونني بالرفض!!



صورة توضيحية



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