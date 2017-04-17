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تكنولوجيا هواتف ذكية آبل تعمل على إنتاج ساعة لقياس السكر في الدم

تكنولوجيا

آبل تعمل على إنتاج ساعة لقياس السكر
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آبل تعمل على إنتاج ساعة لقياس السكر في الدم

أبل إستأجرت فريق صغير من مهندسي الطب الحيوي لتطوير أجهزة الإستشعار التي يمكن أن ترصد بإستمرار مستويات السكر في الدم

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-04-17 17:09:37 A A

تسعى شركة "أبل" لإنتاج ساعة تساعد في علاج مرض السكري بإستخدام أجهزة الإستشعار التي ترصد مستويات السكر في الدم، وبالفعل بدأت الشركة في تنفيذ خطة لمساعدة مرضى السكري، التي وضعها ستيف جوبز.


صورة توضيحية

وبحسب ما أفادت قناة "CNBC"، فإن أبل إستأجرت فريق صغير من مهندسي الطب الحيوي لتطوير أجهزة الإستشعار التي يمكن أن ترصد بإستمرار مستويات السكر في الدم دون جرح الجلد، وفي حال نجاح فريق أبلفي تحقيق هذه التقنية ستنفذ علي أرض الواقع في الاصدارات القادمة من الساعات لشركة أبل.

ويزعم التقرير أن أبل تعمل سرًا على هذه المبادرة لمدة خمس سنوات على الأقل، وتقوم الشركة حاليًا بإجراء تجارب الجدوى في العيادات بالقرب من مدينة "كوبرتينو" بكاليفورنيا، عقب إجراء محادثات مع مستشارين لمعرفة المسيرات التنظيمية، بحيث تتضمن التكنولوجيا أجهزة بصرية يمكن ان تنير ضوء من خلال الجلد لقياس مستوى السكر في الدم.

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