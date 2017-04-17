ماجدة الرومي تشارك جمهورها فرحة الفصح..صور

الرومي تتحضر لإصدار أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة

نشرت الصفحة الرسمية للمطربة والفنانة اللبنانية ماجدة الرومي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة صور لاحتفالات الماجدة بمناسبة عيد الفصح، حيث رسمت الفرحة على وجوه أطفال عائلتها بطريقة مميزة، كما شاركت شقيقها عوض في لعبة "مفاقسة" بالبيض في منزله.





يشار إلى أنّ الرومي تتحضر لإصدار أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، وقالت:"سأصدر اغنياتي سينغل بعد الأخرى ولاحقا نرى موضوع الالبوم". يذكر أخيرًا أنّ الماجدة ستحيي حفلة غنائية ضخمة في الأردن بعد يومين.