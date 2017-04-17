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تكنولوجيا هواتف ذكية تقرير: واتساب يختبر ميزات جديدة طال إنتظارها

تكنولوجيا

واتساب يختبر ميزات جديدة طال إنتظارها
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تقرير: واتساب يختبر ميزات جديدة طال إنتظارها

في حال قادت الإختبارات الجارية، حاليًا، إلى نتائج إيجابية، سيقوم واتساب بتعميم الميزتين على كافة مستخدميه

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-04-17 14:48:36 A A

يجري تطبيق التراسل الفوري " واتساب "، إختبارات لميزتين إثنتين، إستعدادًا لإطلاقهما في وقت وشيك، بعدما إنتظرهما المستخدمون لفترة طويلة.


صورة توضيحية

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن الميزة الأولى، التي يحتاجها ملايين المستخدمين، ستتيح لهم أن يحذفوا الرسائل التي قاموا بإرسالها، في غضون الدقائق الخمس الأولى، في حال لم يكن المستقبل قد اطلع عليها. وستجنب هذه الميزة المستخدمين كثيرًا من الإحراج عند إرسال رسائل بالخطأ، إذ سيكونون قادرين على سحبها إن لم يقرأها المستقبل.

أما الميزة الثانية، فتستمح للمستخدمين أن يقوموا بتعديل النصوص التي يرسلونها، سواء تعلق الأمر بعرض الحروف أو بشكلها، دون الحاجة إلى وضعها بين رموز محددة.

ويضطر مستخدمو واتساب، في الوقت الحالي، إلى وضع كلمة من الكلمات بين نجمتين، حتى تظهر بشكل عريض لدى من يتلقاها، فضلا عن باقي عناصر التعديل الأخرى. وعوض إدخال تلك الرموز، سيعرض واتساب على المستخدمين، مستقبلًا، قائمة تضم عدة تعديلات يمكن إدخالها على النصوص المكتوبة.

وفي حال قادت الإختبارات الجارية، حاليًا، إلى نتائج إيجابية، سيقوم واتساب بتعميم الميزتين على كافة مستخدميه.

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