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أخبار محاكم وجنائيات الشرطة: إصابة نصراوي (31 عامًا) بجراح خطيرة خلال شجار في نتسيرت عيليت

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الناصرة والقضاء الشرطة: إصابة نصراوي (31 عامًا) خلال شجار
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الشرطة: إصابة نصراوي (31 عامًا) بجراح خطيرة خلال شجار في نتسيرت عيليت

المتحدثة باسم الشرطة - لوبا السمري:

خلفية الواقعة وعلى ما يبدو هي شجار همجي كان قد نشب، الليلة الماضية، في المنطقة الصناعية بمدينة نتسيرت عيليت

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-17 11:40:24 A A

قالت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب إنّ:"الشرطة تواصل التحقيق في ملف اصابة مواطن (31 عامًا) من الناصرة بجراح في رأسه، حيث وصفت حالته ما بين خطيرة ومتوسطة، واحيل لتلقي العلاج بالمستشفى. علمًا أنّ الشرطة ترجح بأن تكون خلفية الواقعة وعلى ما يبدو هي شجار همجي كان قد نشب، الليلة الماضية، في المنطقة الصناعية بمدينة نتسيرت عيليت. والتحقيقات جارية صحيح لهذه المرحلة دون التوصل لاعتقال مشتبهين"، وفقًا للشرطة.

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