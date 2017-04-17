أردوغان بعد فوزه بالاستفتاء وتوسيع صلاحياته: الشعب التركي عدّل الدستور بإرادة حرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

الشعب التركي عبّر بإرادة حرة وقام بواجبه الوطني، وأيد 25 مليون ناخب التعديلات الدستورية

القرار الذي اتخذه الشعب التركي ليس عاديا، بل هو اختيار سياسي سيعدل النظام السياسي للدولة

هذه هي المرة الأولى في تاريخ البلد التي يتمكن فيها الشعب من تعديل الدستور مباشرة بإرادة حرة

عقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، مؤتمرًا صحفيًا في إسطنبول بعد انتهاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الأحد، والذي أسفر عن نجاح أردوغان يتوسيع صلاحياته، حيث قال الرئيس التركي إنّ "فوز "نعم" في الاستفتاء مهم جدا، لأن الأمر سيغير طريقة إدارة الدولة، وتنهي النقاشات التي دامت أكثر من قرنين من الزمن"، على حدّ تعبيره.



اردوغان خلال المؤتمر الصحفي



يذكر أن الأتراك صوتوا اليوم الأحد بـ"نعم" لصالح الاستفتاء على التعديلات الدستورية بنسبة مؤيدين بلغت 51.3% مقابل 48.6% للمعارضين، وذلك بعد فرز 97.3% من الأصوات.

هذا، وأشار أردوغان إلى أنّ "الشعب التركي عبّر بإرادة حرة وقام بواجبه الوطني، وأيد 25 مليون ناخب التعديلات الدستورية، وأنّ القرار الذي اتخذه الشعب التركي ليس عاديا، بل هو اختيار سياسي سيعدل النظام السياسي للدولة".

وقال الرئيس التركي أيضًا:"لقد قمنا بأهم إصلاح في هذه المرحلة.. هذه هي المرة الأولى في تاريخ البلد التي يتمكن فيها الشعب من تعديل الدستور مباشرة بإرادة حرة". وتابع أردوغان:"استطعنا تحقيق التعديل الذي سيوحد السلطات التنفيذية بشكل مستقل عن السلطات التشريعية والقضائية لأجل دولة ووطن واحد"، موضحا أن التعديلات المصادق عليها لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد انتخابات 2019 الرئاسية، حيث لن يكون العمل بالشعارات، بل سيقدم المرشحون مشاريع وبرامج حقيقية لإقناع الناخبين.

وشدد الرئيس التركي على أنّ "يوم 16 أبريل/نيسان 2017 انتصار لكل المواطنين الأتراك المصوتين بـ"نعم" وبـ"لا"، داعيا الدول الصديقة والحليفة إلى احترام الإرادة الشعبية، والمساعدة على محاربة الإرهاب". وقد تقدم أردوغان في كلمته بالشكر لكل الشعب التركي على قيامه بواجبه، كما شكر حزب العدالة والتنمية ورئيسه بن علي يلدرم، وحزب العمل القومي وزعيمه بهجت بهشلي، ورئيس حزب الوحدة الكبرى، وكل منظمات المجتمع المدني التي ساهمت في إنجاح الاستفتاء.