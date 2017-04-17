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رياضة وشباب

جلطة سراي التركي مهتم بالتعاقد مع ماسكيرانو
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جلطة سراي التركي مهتم بالتعاقد مع ماسكيرانو

ينتهي عقد خافيير ماسكيرانو مع برشلونة في صيف 2019، هو الذي انتقل إلى النادي الكتلوني في صيف 2010

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-17 14:47:16 A A

يبدو أن المدافع الدولي الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو يعيش موسمه الأخير رفقة برشلونة ، حيث أن اللاعب مرشح للإنتقال إلى الدوري التركي خلال الميركاتو الصيفي المقبل مع تزايد اهتمام جلطة سراي بضمه.


خافيير ماسكيرانو

وحسب صحيفة "Sözcü" التركية فإن إدارة جلطة سراي بدأت اتصالاتها مع وكيل أعمال خافيير ماسكيرانو من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل ، حيث أن النادي التركي يرغب في بناء فريق قوي قادر على العودة للمنافسة على الدوري.

ونقلاً عن نفس المصدر فإن إدارت جلطة سراي علمت من وكيل أعمال ماسكيرانو أنه منفتح على الإنتقال من برشلونة خلال الصيف المقبل، لذلك يجهز النادي التركي عقداً يمتد لموسمين من أجل ضم اللاعب.

وينتهي عقد خافيير ماسكيرانو مع برشلونة في صيف 2019، هو الذي انتقل إلى النادي الكتلوني في صيف 2010 قادماً من ليفربول مقابل 20 مليون يورو.

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