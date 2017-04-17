أم الفحم: وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين

حمل المشاركون الاعلام الفلسطينية واللافتات المنددة "بسياسة السلطة الإسرائيلية ومصلحة السجون الظالمة والمجحفة بحق اسرى الحرية"، على حد تعبيرهم

تحت شعار "نعم للجوع..لا للركوع للسجان الغاشم المحتل"، شاركت قيادات فحماوية وناشطون جماهيريون في وقفة تضامن مع أسرى الحرية في السجون الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، على شرف يوم التضامن العالمي مع سجناء الحرية، وذلك بدعوة ومبادرة من اللجنة الشعبية ام الفحم.



فيديو وصور من الوقفة التضامنية صباح اليوم



يذكر أنّ اللجنة الشعبية في أم الفحم كانت قد دعت الأهالي في المدينة وضواحيها للمشاركة في يوم الاعتصام والاضراب عن الطعام تضامنًا مع الاسرى المضربين في السجون الإسرائيلية.



هذا، وقد حمل المشاركون في الوقفة التضامنية، عند المدخل الرئيسي للمدينة بجانب بلدية أم الفحم، الاعلام الفلسطينية واللافتات المنددة "بسياسة السلطة الإسرائيلية ومصلحة السجون الظالمة والمجحفة بحق اسرى الحرية"، على حد تعبيرهم.

النائب يوسف جبارين قدّم تحيته وشكره لجميع الحضور والمشاركين في الوقفة التضامنية، مقدمًا تحية إجلال لجميع اسرى الحرية متمنيا لهم الفرج ونيل الحرية بالوقت القريب. من جهته حيّا الشيخ خالد حمدان، رئيس بلدية أم الفحم، اسرى الحرية في جميع السجون، معربًا عن "تضامنه وتضامن الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني معهم ومع قضيتهم"، مشيرا الى أنّ "الحركة الأسيرة تعتبر أساسًا للوجود الفلسطيني وهي رمز لكيان ووجود ونضال الفلسطينيين في كل مكان"، معربا عن امله بأن "ينال جميع اسرى الحرية حريتهم"، مقدمًا التحية والإجلال لهم في هذا اليوم النضالي.