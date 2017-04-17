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رياضة وشباب رياضة عالمية إخفاق الإنتر في ديربي ميلانو يعيد سيميوني إلى الواجهة من جديد

رياضة وشباب

إخفاق الإنتر في ديربي ميلانو يعيد سيميوني إلى الواجهة
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إخفاق الإنتر في ديربي ميلانو يعيد سيميوني إلى الواجهة من جديد

عبر سيميوني عن رغبته كثيراً بالعودة إلى الإنتر كمدرب بعد أن لعب في الفريق خلال مسيرته الكروية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-17 17:09:39 A A

بدأت إدارة نادي إنتر ميلان في التفكير بالإستعانة بالمدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني الموسم القادم، والذي يشرف حاليًا على تدريب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.


دييجو سيميوني

وبحسبت تقارير إيطالية أن مُلاك إنتر ميلان "سونينج" يرغبون بتعيين مدربًا كبيرًا بدلاً من ستيفانو بيولي الموسم المقبل، خاصة بعد تلاشي حلم التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعد التعادل أمام ميلان في الديربي.

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أن الصينيون يريدون مدرباً أكبر، وبعد الفشل في أقناع أنتونيو كونتي الذي يريد الإستمرار مع تشيلسي ستتوجه الأنظار نحو دييجو سيميوني.

وعبر سيميوني عن رغبته كثيراً بالعودة إلى الإنتر كمدرب بعد أن لعب في الفريق خلال مسيرته الكروية، وفي نفس الوقت يعتبر تقليص مدة عقده من عام 2019 حتى عام 2018 بطلب منه دليلاً على إقتراب رحيله. وأضافت الصحيفة أن سيميوني سيحصل على صلاحيات غير مسبوقة في النادي بجانب عقد يمتد لخمسة أعوام.

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