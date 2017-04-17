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رياضة وشباب رياضة محلية هبوعيل أبناء عرعرة يكرّم حارس المرمى القرعاوي روني مسلماني

رياضة وشباب

هـ.عرعرة تكرم حارس المرمى روني مسلماني
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هبوعيل أبناء عرعرة يكرّم حارس المرمى القرعاوي روني مسلماني

قدم السيد محمود شلبي العضو الإداري في فريق هبوعيل أبناء عرعرة –عارة شكره وتقديره للحارس روني مسلماني على الموسم الرياضي الكبير

من: ابراهيم ابو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-17 11:40:24 A A

كرمت بلدة عرعرة ، القرعاوي المخضرم والمبدع روني مسلماني، حارس المرمى البديل في فريق هبوعيل أبناء عرعرة-عارة هذا الموسم، وذلك بحضور عائلة اللاعب والفرق الرياضية في عرعرة عارة والجمهور المشجع للرياضة، بالإضافة إلى كل من أعضاء الإدارة محمود شلبي، عماد يونس، زياد الشيخ عبد، الدكتور زهدي جزماوي والطاقم المهني بدر جهجاه ورسلان يونس.


أثناء تكريم الحارس روني مسلماني 

وقدم محمود شلبي، العضو الإداري في فريق هبوعيل أبناء عرعرة –عارة، شكره وتقديره للحارس روني مسلماني على الموسم الرياضي الكبير الذي حققه الفريق. ومن جهته عبر الحارس روني مسلماني عن شكره لهذه اللفتة الكريمة مقدم شكره لإدارة الفريق وللطاقم المهني والجمهور العرعراوي والذي وقف داعمًا له طيلة الموسم متمنيًا لفريق هبوعيل ابناء عرعرة-عارة المزيد من الإنجازات والنجاحات.

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