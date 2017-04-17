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رياضة وشباب رياضة عالمية صحيفة: برشلونة يستعد لدخول صيف ساخن بالتوقيع مع كونتي بعد رحيل إنريكي

رياضة وشباب

صحيفة: برشلونة يستعد للتوقيع مع كونتي
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صحيفة: برشلونة يستعد لدخول صيف ساخن بالتوقيع مع كونتي بعد رحيل إنريكي

إعتمد برشلونة بحسب المصدر الإسباني على حديث لاعبيه السابقين أمثال بيدرو رودريجيز وسيسك فابريجاس المتكرر عن كونتي وقدرته على إستخراج أفضل ما لديه من اللاعبين

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-17 11:35:56 A A

قالت تقارير صحفية إسبانية عن نية برشلونة في التعاقد مع مدرب تشيلسي، الإيطالي أنتونيو كونتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد رحيل لويس إنريكي.


أنتونيو كونتي

وكشف موقع "دون بالون" الإسباني، أن رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو معجب كثيراً بقدرات أنتونيو كونتي الذي يستعد لبدء المفاوضات من أجل التوقيع معه.

وإعتمد برشلونة بحسب المصدر الإسباني على حديث لاعبيه السابقين أمثال بيدرو رودريجيز وسيسك فابريجاس المتكرر عن كونتي وقدرته على إستخراج أفضل ما لديه من اللاعبين، حيث زادت تلك الكلمات من أسهمه في النادي.

وسيواجه برشلونة صعوبة كبيرة لجلب كونتي بعد إعلان لويس إنريكي رحيله في نهاية الموسم خاصة أنه رفض إنتر ميلان من أجل البقاء في تشيلسي.


لويس إنريكي

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