الجريمة والعنف يستفحلان والمجتمع العربي ينزف: 20 جريمة قتل منذ بداية 2017

راح ضحية العنف والجريمة منذ بداية العام الحالي 20 شخصا من بلدات عربية مختلفة، وكانت آخر هذه الجرائم هي مقتل عصام مصاروة (42 عامًا) من الطيبة

قريب المرحوم مصاروة:

الضحية انسان مسالم وبعيد عن المشاكل وعلاقته جيدة مع الأخرين، وهو ضحية اعمال العنف

الأوضاع النفسية جدا صعبة في العائلة ونكاد لا نستوعب ما حصل، ونامل أن تنتهي هذه الأعمال لاننا نحن من ندفع الثمن

يستفحل العنف في مجتمعنا بصورة خطيرة ومقلقة جدًا، حيث أصبحت حوادث إطلاق الرصاص، الطعن، حرق السيارات، والقاء القنابل وغيرها هي أمور روتينية يومية في حياة المواطنين العرب في البلاد، الامر الذي يقض مضاجع الجماهير من اطفال ورجال ونساء ومسنين. علمًا أنّ راح ضحية العنف والجريمة منذ بداية العام الحالي 20 شخصا من بلدات عربية مختلفة، وكانت آخر هذه الجرائم هي مقتل عصام مصاروة (42 عامًا) من الطيبة طعنا خلال شجار في تل أبيب. إضافة إلى تسجيل عشرات الاصابات المتفاوتة، حيث لا يزال قسم من المصابين قسما يتلقون العلاجات الطبية في المستشفيات.





المرحوم عصام مصاروة آخر ضحايا جرائم القتل

هذا وتسود اجواء من الحزن والالم لدى عائلة الفقيد مصاروة في الطيبة، وحتى هذه اللحظات لا علم لهم بالاسباب التي ادت الى وقوع الشجار. وقد صرّح قريب المرحوم لمراسلتنا:"لا نعلم ماذا حصل وقت وقوع الجريمة، ومن قام بهذا العمل. الضحية انسان مسالم وبعيد عن المشاكل وعلاقته جيدة مع الأخرين، وهو ضحية اعمال العنف". وتابع:"الأوضاع النفسية جدا صعبة في العائلة ونكاد لا نستوعب ما حصل، ونامل أن تنتهي هذه الأعمال لاننا نحن من ندفع الثمن"، على حدّ تعبيره.

هذا ويشار الى أنّ ضحايا جرائم القتل منذ بداية 2017، هم: عبد عياش (34 عاما) من يافا، محمد اصرف (36 عاما) من يافا، معتز مصري من يافا، بلال غنايم (32 عاما) من سخنين، سامي جعابيص (52 عاما) من اللد، سفيان ترابين (21 عامًا) من شقيب السلام، مصطفى عامر (55 عاما) كفر قاسم، علاء عامر (30 عا) كفر قاسم، حكمت عامر (55 عاما) من كفر قاسم، محمود نادر جبارين (19 عاما) من ام الفحم، جبور عماش (17 عاما) من جسر الزرقاء، احمد صالح جربان (23 عاما) من جسر الزرقاء، يعقوب ابو القيعان قتل برصاص الشرطة خلال مجزرة هدم البيوت، لينا احمد (35 عاما) من الرامة، سهام زبارقة (30 عاما) من اللد، شادي خواجة من الناصرة، أحمد غزالة من يافة الناصرة، خالد حبيطي (45 عاما) من ام الفحم، محمد سقا (22 عاما) من يافا، عصام مصاروة (42 عاما) من الطيبة.

يذكر أنّ بلدة جسر الزرقاء شهدت، مساء أمس الاحد، حادثة اطلاق نار واسفر عن اصابة شاب بجراح متوسطة. كما وذكر مواطنون من الطيبة لمراسلتنا أنّ "حي حوش السرب في الطيبة شهد مؤخرًا اطلاق رصاص كثيف جدا، ما أسفر عن اضرار لبعض المركبات، وهنالك رصاصات كادت تخترق البيوت وتحدث كارثة كبيرة"، بحسب المواطنين.

ويشار إلى أنّ موقع العرب وصحيفة كل العرب كان قد اجرى يوم السبت الأخير مقابلة مع عصام مصاروة، وتحدث فيها عن معاناة سكان حي المكاسر من وضع الشارع ومن عدادات المياه المكسورة، وطالب الجهات المسؤولة العمل على تحسين الخدمات.



المقابلة مع المرحوم مصاروة مع العرب





من حي حوش السرب في الطيبة



من ضحايا الجريمة في وسطنا العربي