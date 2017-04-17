غياب أيمن فضيلي عن تشكيلة نادي الطيرة أمام هبوعيل الخضيرة

جمع أيمن فضيلي تسع بطاقات صفراوات، مما يعني تلقائيا غيابه عن مباراة واحدة لفريقه

يغيب اللاعب المجرب أيمن فضيلي عن تشكيلة النادي الرياضي الطيرة في مباراته البيتية الهامة جدا أمام متصدر اللائحة فريق هبوعيل الخضيرة، يوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة عصرا ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين وقبل الأخير في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية. وقد جمع أيمن فضيلي تسع بطاقات صفراوات، مما يعني تلقائيا غيابه عن مباراة واحدة لفريقه.





أيمن فضيلي



وقد تعادل النادي الرياضي الطيرة في مباراته الخارجية أمام فريق هبوعيل آسي جلبواع بهدف لكل منهما، حيث سجل هدفه اللاعب مؤيد منصور.



ويحتل الفريق الطيراوي المرتبة 14 برصيد ست وعشرين نقطة، والتي تقود صاحبها الى خوض مباراة اختبار فاصلة أمام فريق من الدرجة الثانية، ويتأخر بفارق الأهداف فقط عن مرتبة البقاء. أما فريق الخضيرة فيطمح للفوز لضمان صعوده الى الدرجة الممتازة.