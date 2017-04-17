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رياضة وشباب رياضة محلية الجمعة: حسم هوية الصاعد الى الثانية بين كفرقاسم وأبناء الطيبة

رياضة وشباب

المثلث الجنوبي الجمعة: حسم هوية الصاعد الى الدرجة الثانية
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الجمعة: حسم هوية الصاعد الى الثانية بين كفرقاسم وأبناء الطيبة

 

تشتد المنافسة بين فريقي الشعاع كفرقاسم وأبناء الطيبة في أعلى اللائحة، وذلك بهدف كسب بطاقة الصعود الى مستوى فرق الدرجة الثانية

من: حجاج رحال- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-17 14:47:48 A A

تحسم، يوم الجمعة، هوية الفريق الصاعد الى مستوى فرق دوري الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ"، وذلك مع ختام مباريات دوري الدرجة الثالثة – منطقة الشارون. وتشتد المنافسة بين فريقي الشعاع كفرقاسم وأبناء الطيبة في أعلى اللائحة، وذلك بهدف كسب بطاقة الصعود الى مستوى فرق الدرجة الثانية. 


مهاجم الفريق القسماوي محمد شربوش

ويتربع الفريق القسماوي على عرش اللائحة برصيد 62 نقطة، متساويا بعدد النقاط مع الفريق الطيباوي، لكن يتفوق القسماويون في مجموع المباراتين بينهما. فقد آلت مباراة الذهاب بين الطرفين الى التعادل بهدف لكل منهما، بينما فاز القسماويون في مباراة الاياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحل الفريق القسماوي، باشراف المدرب أحمد موسى ومشاركة المهاجم المجرب محمد شربوش، ضيفا على فريق القاع بيتار طوبروق، ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين والأخير. أما الفريق الطيباوي فيلعب خارج ملعبه أمام نادي رعنانا.

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