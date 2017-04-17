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الليلة: هبوعيل بئر السبع يستقبل بيتار القدس في ختام الأسبوع الثلاثين في العليا

يتربع فريق بئر السبع على عرش اللائحة برصيد 68 نقطة، ويبحث عن توسيع الفارق أو الابقاء عليه كما هو عن مطارده الوحيد فريق مكابي تل أبيب

يعتمد المدرب باراك باخر في تشكيلته على متوسط الميدان مهران راضي، ابن سولم

من: حجاج رحال- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2017-04-17 07:53:10 A نشر: 2017-04-17 07:53:10 A