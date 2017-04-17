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رياضة وشباب رياضة محلية الليلة: هبوعيل بئر السبع يستقبل بيتار القدس في ختام الأسبوع الثلاثين في العليا

رياضة وشباب

الليلة: هبوعيل بئر السبع يستقبل بيتار القدس
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الليلة: هبوعيل بئر السبع يستقبل بيتار القدس في ختام الأسبوع الثلاثين في العليا

يتربع فريق بئر السبع على عرش اللائحة برصيد 68 نقطة، ويبحث عن توسيع الفارق أو الابقاء عليه كما هو عن مطارده الوحيد فريق مكابي تل أبيب

يعتمد المدرب باراك باخر في تشكيلته على متوسط الميدان مهران راضي، ابن سولم

من: حجاج رحال- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-17 07:53:10 A A

يختتم فريقا هبوعيل بئر السبع و بيتار القدس ، مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة التاسعة على استاد تيرنير في عاصمة النقب، مباريات الأسبوع الثلاثين في دوري الدرجة العليا. ويتربع فريق بئر السبع على عرش اللائحة برصيد 68 نقطة، ويبحث عن توسيع الفارق أو الابقاء عليه كما هو عن مطارده الوحيد فريق مكابي تل أبيب.


مهران راضي

ويعتمد المدرب باراك باخر في تشكيلته على متوسط الميدان مهران راضي، ابن سولم. أما فريق بيتار القدس فيحتل المرتبة الرابعة برصيد ست وأربعين نقطة، وسط طموحاته بالتأهل للعب في تصفيات البطولة الأوروبية. وقد فاز بيتار القدس في مباراته الماضية على فريق اتحاد أبناء سخنين بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

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