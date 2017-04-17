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فنانين فن عربي سعد لمجرّد في أول تعليق له على انستغرام: سامحوني

فنانين

سعد لمجرّد عبر انستغرام: سامحوني
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سعد لمجرّد في أول تعليق له على انستغرام: سامحوني

النجم والفنان المغربي سعد لمجرّد:

سامحوني على التعب للي تعبتكم معايا، نفديكم بروحي يا جمهور ليس له مثيل

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-17 14:48:35 A A

عاد النجم والفنان المغربي سعد لمجرّد للتواصل مع جمهوره ومحبيه عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي بعد خروجه من السجن، وفي أول منشوراته على صفحته في "انستغرام" نشر صورة له في شوارع فرنسا و طلب من محبيه مسامحته. وكتب سعد: "الحمد لله رب العالمين على كل حال ، سعادتي لا توصف برجوعي لوالدي ووالدتي ثم لاهلي و أصدقائي و الجمهور الغالي الوفي الذي صمد معي منذ البداية".


سعد لمجرّد في أول صورة انستغرامية بعد اطلاق سراحه

وأضاف المعلم في المنشور:"سامحوني على التعب للي تعبتكم معايا، نفديكم بروحي يا جمهور ليس له مثيل، اشكر اخواني و اخواتي الفنانين الذين عاشوا معي ومع اهلي كل لحظة مؤلمة، مهما شكرت لن أوفيكم جميعا حقكم ،الله يحفظكم من كل مكروه". 

وعاد النجم المغربي لينشر مقطع فيديو قصي جمعه بوالديه، وأهداه لكل محبيه وجمهوره ليوجّه لهم الشكر على مساندته طوال أيام سجنه، وعاد ليصبّح على متابعيه بصورة اخرى مميزة.

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