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فنانين فن عربي نوال الزغبي تغني شارة مسلسل كاراميل في رمضان

فنانين

نوال الزغبي تغني شارة مسلسل كاراميل
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نوال الزغبي تغني شارة مسلسل كاراميل في رمضان

تمّ اختيار أغنية مميزة سريعة تناسب أجواء العمل وتحكي قصته

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-17 14:46:59 A A

عن المكتب الاعلامي- تعاقد المنتج اللبناني جمال سنان مع النجمة الذهبية نوال الزغبي، واتفقا على أن تغني هي شارة المسلسل الرمضاني "كاراميل"، وتمّ اختيار أغنية مميزة سريعة تناسب أجواء العمل وتحكي قصته، بالتعاون مع الشاعر والملحن صلاح الكردي والموزع مارك عبد النور.


المنتج جمال سنان مع نوال الزغبي

يشار إلى أنّ المسلسل سيُعرض في شهر رمضان المبارك، هو عمل لبنانيّ كوميديّ اجتماعيّ، إخراج إيلي ف. حبيب، كتابة مازن طه، وبطولة ماغي بو غصن، ظافر عابدين، كارمن لبس، طلال الجردي، جيسي عبدو، بيار داغر، كارين سلامة، مي صايغ، بونيتا سعادة، بيار شمعون، بيار جمجيان وغيرهم. 

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