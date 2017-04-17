الطقس: أجواء ربيعية صافية وارتفاع في درجات الحرارة

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين

قالت الأرصاد الجوية إنّ الجو يكون، اليوم الاثنين، ربيعيًا لطيفًا وغائمًا جزئيًا الى صاف، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.



صورة توضيحية



ويوم غد الثلاثاء أيضًا يكون الجو ربيعيًا لطيفًا وغائمًا جزئيًا الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. وكذك الأمر يوم الأربعاء، حيث يكون الجو صافيًا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.