اغلاق
اغلاق
أخبار محليات الطقس: أجواء ربيعية صافية وارتفاع في درجات الحرارة

أخبار

أجواء صافية وارتفاع في درجات الحرارة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الطقس: أجواء ربيعية صافية وارتفاع في درجات الحرارة

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-17 07:53:10 A A

قالت الأرصاد الجوية إنّ الجو يكون، اليوم الاثنين، ربيعيًا لطيفًا وغائمًا جزئيًا الى صاف، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.


صورة توضيحية

ويوم غد الثلاثاء أيضًا يكون الجو ربيعيًا لطيفًا وغائمًا جزئيًا الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. وكذك الأمر يوم الأربعاء، حيث يكون الجو صافيًا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 عرابة تستقبل الأسيرة المحررة لينا جربوني | [340 قراءة]
2 يافا: المئات في جنازة الشاب محمد سقا | [316 قراءة]
3 كفرقرع: الطلاب المتفوقون يزورون مركز الفضاء | [271 قراءة]
4 تركيا: انطلاق استفتاء حول تعزيز صلاحيات اردوغان | [248 قراءة]
5 هيفاء وهبي تشعل انستغرام بصورة جديدة وجريئة | [221 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 قائد شرطة كدما: لن نتهاون مع مطلقي الرصاص في الأعراس | [0 مشاركة]
2 نجاح علاقتكما في البيت ينعكس من خلال تصرفاتكما | [0 مشاركة]
3 الحلقة 49 من مسلسل أغنية الحياة مترجمة | [0 مشاركة]
4 النّاصرة: إصابة شاب إثر تعرّضه لإطلاق نار | [0 مشاركة]
5 نصائح مفيدة للزوج من أجل اختيار الهدية المناسبة | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب