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كفرياسيف: طاقم حيّان يقوم بعملية انعاش ناجحة لمسن (80 عامًا)

كفرياسيف: عملية انعاش ناجحة لمسن (80 عامًا)
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كفرياسيف: طاقم حيّان يقوم بعملية انعاش ناجحة لمسن (80 عامًا)

 تم نقله لغرفة العلاج المكثف في المستشفى بحالة مستقرة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-17 07:58:13 A A

أفادنا مركز حيّان الطبّي، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب أنّ:"طاقم حيّان للعلاج المكثف قام، الليلة الماضية، بعملية انعاش متقدمة ناجحة لرجل مسن يبلغ من العمر (80 عامًا) من بلدة كفرياسيف، وذلك بعد أن توقف قلبه عن النبض. هذا، وقد تمّ ربطه بجهاز تنفس اصطناعي تم نقله لغرفة العلاج المكثف في المستشفى بحالة مستقرة"، وفقًا للبيان.

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