⁠⁠⁠بيت صفافا :شجار بين مواطنين ورشق افراد الشرطة بالحجارة واعتقال 6

توصلت الشرطة وصحيح لهذة المرحلة الى اعتقال 6 مشتبهين بالضلوع في الشجار مع اصابة شرطي بكتفه جراء القاء الحجارة ومعالجته في المكان

من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري :" مساء الاحد في القدس بحي بيت صفافا توسع شجار ما بين محليين تخلله اصابة 3 من السكان هناك بجروح وتبعها رشق قوات الشرطة التي هرعت الى المكان للفض ما بين الطرفين بالحجارة مع تقدم قوات شرطية تعزيزية اخرى ممسكين بزمام الامور ".واضافت لوبا السمري:" لاحقا توصلت الشرطة وصحيح لهذة المرحلة الى اعتقال 6 مشتبهين بالضلوع في الشجار مع اصابة شرطي بكتفه جراء القاء الحجارة ومعالجته في المكان".