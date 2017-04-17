القدس والقضاء بيت صفافا :شجار بين مواطنين ورشق افراد الشرطة
بيت صفافا :شجار بين مواطنين ورشق افراد الشرطة بالحجارة واعتقال 6
توصلت الشرطة وصحيح لهذة المرحلة الى اعتقال 6 مشتبهين بالضلوع في الشجار مع اصابة شرطي بكتفه جراء القاء الحجارة ومعالجته في المكان
من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري :" مساء الاحد في القدس بحي بيت صفافا توسع شجار ما بين محليين تخلله اصابة 3 من السكان هناك بجروح وتبعها رشق قوات الشرطة التي هرعت الى المكان للفض ما بين الطرفين بالحجارة مع تقدم قوات شرطية تعزيزية اخرى ممسكين بزمام الامور ".واضافت لوبا السمري:" لاحقا توصلت الشرطة وصحيح لهذة المرحلة الى اعتقال 6 مشتبهين بالضلوع في الشجار مع اصابة شرطي بكتفه جراء القاء الحجارة ومعالجته في المكان".
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