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أخبار محاكم وجنائيات ⁠⁠⁠بيت صفافا :شجار بين مواطنين ورشق افراد الشرطة بالحجارة واعتقال 6

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القدس والقضاء ⁠⁠⁠بيت صفافا :شجار بين مواطنين ورشق افراد الشرطة
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⁠⁠⁠بيت صفافا :شجار بين مواطنين ورشق افراد الشرطة بالحجارة واعتقال 6

توصلت الشرطة وصحيح لهذة المرحلة الى اعتقال 6 مشتبهين بالضلوع في الشجار مع اصابة شرطي بكتفه جراء القاء الحجارة ومعالجته في المكان

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-17 00:15:24 A A

من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري :" مساء الاحد في القدس بحي بيت صفافا توسع شجار ما بين محليين تخلله اصابة 3 من السكان هناك بجروح وتبعها رشق قوات الشرطة التي هرعت الى المكان للفض ما بين الطرفين بالحجارة مع تقدم قوات شرطية تعزيزية اخرى ممسكين بزمام الامور ".واضافت لوبا السمري:" لاحقا توصلت الشرطة وصحيح لهذة المرحلة الى اعتقال 6 مشتبهين بالضلوع في الشجار مع اصابة شرطي بكتفه جراء القاء الحجارة ومعالجته في المكان".

 

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