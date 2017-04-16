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رياضة وشباب رياضة عالمية مانشستر يونايتد يثأر من تشيلسي ويشعل البريميرليج

رياضة وشباب

مانشستر يونايتد يثأر من تشيلسي ويشعل البريميرليج
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مانشستر يونايتد يثأر من تشيلسي ويشعل البريميرليج

رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 60 واستعاد المركز الخامس من إيفرتون، في حين تجمد رصيد تشيلسي المتصدر عند 75 ليصبح الفارق مع توتنهام 4 نقاط فقط

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-16 21:37:30 A A

 حقق مانشستر يونايتد فوزاً ثميناً على ضيفه تشيلسي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد في قمة الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وثأر مانشستر يونايتد لهزيمته المذلة أمام تشيلسي برباعية نظيفة في ذهاب البريميرلج هذا الموسم، ولخسارته الثانية بهدف نظيف في كأس الاتحاد.وافتتح ماركوس راشفورد باب التسجيل للشياطين الحمر مبكراً وتحديداً عند الدقيقة 7 بعد أن قدم له أندير هيريرا تمريرة على طبق من ذهب وضعته بمواجهة سمير بيجوفيتش.

وخطف مانشستر يونايتد الهدف الثاني بحلول الدقيقة 49 عن طريق النجم الإسباني المتألق أندير هيريرا عبر تسديدة قوية ارتطمت بمدافعي تشيلسي وباغتت الحارس بيجوفيتش الذي يلعب اليوم بسبب إصابة تيبو كورتوا.ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 60 واستعاد المركز الخامس من إيفرتون، في حين تجمد رصيد تشيلسي المتصدر عند 75 ليصبح الفارق مع توتنهام 4 نقاط فقط.

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