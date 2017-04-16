جسر الزرقاء: اصابة شاب بجراح متوسطة بعد تعرضه لاطلاق نار

قرية جسر الزرقاء تشهد في الاشهر الأخيرة من حوادث عنف واطلاق رصاص وجرائم

افادت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب ان:" شابا يبلغ من العمر (22 عاما) اصيب ، مساء الاحد ، بعيارات نارية في القسم السفلي من جسده في بلدة جسر الزرقاء، مما اسفر عن اصابته بجراح بين طفيفة ومتوسطة نقل على اثرها الى مستشفى هيلل يافة في الخصيرة، بواسطة سيارة الاسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء.

هذا ووصلت الشرطة الى مكان الحادث وشرعت التحقيق في الاسباب، علما ان الخلفية لا تزال غير معروفة".



يشار الى ان قرية جسر الزرقاء تشهد في الاشهر الأخيرة من حوادث عنف واطلاق رصاص وجرائم، التي انتهت بمصرع شابين واصابة عدد من الاطفال والشباب، حيث ما زال اثنين من المصابين يرقدون في المستشفيات بحالة خطيرة.