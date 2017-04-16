ليفربول يحقق فوزا صعبا على وست بروميتش ألبيون

بهذا الفوز رفع فريق ليفربول رصيده من النقاط إلى 66 نقطة في المركز الثالث في حين جاء وست بروميتش ألبيون في المركز الثامن برصيد 44 نقطة

حقق فريق ليفربول فوزا صعبا ومثيرا على مضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب ذا هاوثورنوس لحساب الجولة رقم 33 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ الفريق الضيف في الضغط على وست بروميتش ألبيون وحاول كثيراً أن يسجل الهدف الأول من بداية المباراة لكن محاولاته لم تكتب له النجاح.وفي الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول أرسل جيمس ميلنر كرة عرضية تجاه لوكاس ليفا الذي حولها إلى روبرتو فيرمينو وبدوره حول الكرة برأسه في المرمى.بهذا الفوز رفع فريق ليفربول رصيده من النقاط إلى 66 نقطة في المركز الثالث في حين جاء وست بروميتش ألبيون في المركز الثامن برصيد 44 نقطة.