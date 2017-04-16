هيفاء وهبي تشعل انستغرام بصورة جديدة وجريئة

هيفاء علّقت على الصورة بكلمات قليلة، متمنية لمحبيها عيد فصح سعيدة واجازة جميلة

شاركت النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، محبيها ومتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بصورة جديدة وجريئة، لتتمكن من حصد آلاف علامات الاعجاب والتعليقات خلال ساعات قليلة جدًا، وتنتشر الصورة بسرعة البرق عبر الصفحات الاجتماعية في الشبكة العنكبوتية.



هيفاء في أحدث صورها

ملكة جمال الكون، كما يطلق عليها عشاقها، ظهرت في الصورة بإطلالة ربيعية شبابية ساحرة، وارتدت تنورة قصيرة جدًا باللون الفوشيا، واعتمدت توب باللون الكحلي واكملت اطلالتها بحذاء رياضي وحقيبة يد بألوان مميزة. وعلّقت على الصورة بكلمات قليلة، متمنية لمحبيها عيد فصح سعيدة واجازة جميلة.