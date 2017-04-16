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فنانين فن عربي الإماراتية أحلام تثير قلق جمهورها على وضعها الصحي

فنانين

الفنانة الإماراتية أحلام تثير قلق جمهورها
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الإماراتية أحلام تثير قلق جمهورها على وضعها الصحي

 

ظهرت في الصورة يد أحلام وإسمها على أسوار حولها مع كلمة "أنا مريضة"، من دون أن توضّح المزيد من التفاصيل حول وضعها الصحي

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-17 07:53:10 A A

نشرت الكاتبة الكويتية فجر السعيد صورة عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، أثارت بها قلق جمهور الفنانة الاماراتية أحلام الشامسي، والتي أظهرت أنّ الملكة قد دخلت المستشفى. والجدير ذكره أنّ صداقة قوية تربط أحلام بفجر السعيد.


أحلام

هذا، وظهرت في الصورة يد أحلام وإسمها على أسوار حولها مع كلمة "أنا مريضة"، من دون أن توضّح المزيد من التفاصيل حول وضعها الصحي. من جهتها علّقت السعيد على الصورة، قائلة: "سلامات أم فاهد ماتشوفين شر يا غاليه ياليته فيني ولا فيج".

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