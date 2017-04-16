الإماراتية أحلام تثير قلق جمهورها على وضعها الصحي

ظهرت في الصورة يد أحلام وإسمها على أسوار حولها مع كلمة "أنا مريضة"، من دون أن توضّح المزيد من التفاصيل حول وضعها الصحي

نشرت الكاتبة الكويتية فجر السعيد صورة عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، أثارت بها قلق جمهور الفنانة الاماراتية أحلام الشامسي، والتي أظهرت أنّ الملكة قد دخلت المستشفى. والجدير ذكره أنّ صداقة قوية تربط أحلام بفجر السعيد.



أحلام



هذا، وظهرت في الصورة يد أحلام وإسمها على أسوار حولها مع كلمة "أنا مريضة"، من دون أن توضّح المزيد من التفاصيل حول وضعها الصحي. من جهتها علّقت السعيد على الصورة، قائلة: "سلامات أم فاهد ماتشوفين شر يا غاليه ياليته فيني ولا فيج".