الكشف عن عصابة سرقات في منطقة القدس

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادرعن المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، جاء فيه:"تواصل الشرطة التحقيق في ملف اعتقال 11 مشتبهًا، افراد عصابة منظمة ومؤلفة من عرب مقدسيين (من أحياء شرقي القدس) وفلسطينيين من الضفة الغربية، وعلى رأسهم مشتبه من ابو غوش. حيث اختصت العصابة في اقتحام محلات ومتاجر ومخازن بضاعة مختلفة في شتى انحاء البلاد، تركيزا على منطقة القدس (موشاڤ ابن ساپير، بيت نقوبا، هار طوڤ، وبيت شيمش) وسرقة أغراض وبضائع بما يقدر اجمالي ثمنه بملايين الشواقل".