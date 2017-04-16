الشرطة: اعتقال مشتبهين من القدس وأبو غوش والضفة بسرقة محلات في أنحاء البلاد

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

اختصت العصابة في اقتحام محلات ومتاجر ومخازن بضاعة مختلفة في شتى انحاء البلاد، تركيزا على منطقة القدس وسرقة أغراض وبضائع بما يقدر اجمالي ثمنه بملايين الشواقل

تمكنت الشرطة مؤخرا من القاء القبض على افراد العصابة المشتبهين وهم متلبسون باقتحام متجر في الجنوب وذلك يوم 12.04 الجاري

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادرعن المتحدثة باسم الشرطة ، لوبا السمري، جاء فيه:"تواصل الشرطة التحقيق في ملف اعتقال 11 مشتبهًا، افراد عصابة منظمة ومؤلفة من عرب مقدسيين (من أحياء شرقي القدس ) وفلسطينيين من الضفة الغربية، وعلى رأسهم مشتبه من ابو غوش. حيث اختصت العصابة في اقتحام محلات ومتاجر ومخازن بضاعة مختلفة في شتى انحاء البلاد، تركيزا على منطقة القدس (موشاڤ ابن ساپير، بيت نقوبا، هار طوڤ، وبيت شيمش) وسرقة أغراض وبضائع بما يقدر اجمالي ثمنه بملايين الشواقل. هذا، وتمكنت الشرطة مؤخرا من القاء القبض على افراد العصابة المشتبهين وهم متلبسون باقتحام متجر في الجنوب وذلك يوم 12.04 الجاري، حيث حاولوا سرقة بضاعة بمئات الاف الشواقل. وقد تمّ تمديد اعتقال 9 من ضمنهم لفترات متفاوتة على ذمة التحقيقات الجارية"، وفقًا للشرطة.





تصوير: شرطة إسرائيل

وتابعت السمري في بيانها:"هذا، ووفقا لمادة التحقيقات المتوفرة، صحيح لهذه المرحلة، تمّ اسناد لكل فرد من اعضاء العصابة المشتبهين دور مختلف، بما شمل مسؤولين عن تنفيذ الاقتحام وتحميل البضاعة المسروقة ونقلها بشاحنات وسيارات في موكب واحد، ومن ثم تحميلها في شاحنات وصلت البلاد عبر معابر مختلفة من اتجاه الاراضي الفلسطينية ومن ثم نقلها الى مخازن في انحاء شتى بالضفة الغربية، حيث أشرف رئيس العصابة من أبو غوش على عمل أفؤاد العصابة، ووجهم إلى الاهداف من بعد معاينته في المحلات التجارية والبضاعة المقصودة وثمنها بالسوق، مشرفا على تنفيذ مهامهم. هذا ومع اعتقال افراد العصابة متلبسين، تم ضبط شاحنتين مسروقتين بحوزتهم وعدة سيارات، استخدمها افراد العصابة الذين حاولوا الهرب من القوات الشرطية التي باغتتهم، وعليه فقد هاجم المشتبهون أفراد الشرطة، معتدين على بعضهم، لكن القوات تمكنت من اعتقالهم وتحويلهم للتحقيقات الجارية"، إلى هنا بيان الشرطة.