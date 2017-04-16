18 ضحية منذ بداية 2017: المئات في جنازة الشاب محمد سقا من يافا

طالب المشاركون من الشرطة العمل على وقف الجريمة واعتقال المجرمين وكل من ينشر فوضى العنف

شاركت جماهير غفيرة من شكان مدينة يافا في جنازة ضحية جريمة القتل محمد ابراهيم سقا (22 عاما) الذي لقي مصرعه بعد تعرضه لأطلاق رصاص. هذا وقد أعرب المشاركون عن "استنكارهم الشديد من أعمال العنف"، فيما أشار اقرباء الضحية "أنّهم لا يعلمون الأسباب التي دعت إلى ارتكاب الجريمة، وأنّ المرحوم كان على علاقة طيبة مع الجميع، ولم يكن له اعداء".



الشاب المرحوم محمد سقا



كما طالب المشاركون من الشرطة العمل على وقف الجريمة واعتقال المجرمين وكل من ينشر فوضى العنف. يشار إلى انه منذ بداية العام 2017 قتل 18 شخصًا من داخل المجتمع العربي وعشرات المصابين التي تتراوح اصاباتهم بين طفيفة وخطيرة، وهنالك مصابين لا يزالون في المستشفى.