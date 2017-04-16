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أخبار عربية وعالمية لبنان: أبناء الطائفة المسيحية يحتفلون بالفصح المجيد

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لبنان: أبناء الطائفة المسيحية يحتفلون بالفصح
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لبنان: أبناء الطائفة المسيحية يحتفلون بالفصح المجيد

اللبنانيون من أبناء الطائفة المسيحية احتفلوا في كنائس بيروت بالفصح بعد قدّاس الأحد

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-16 18:38:20 A A

احتفل أبناء الطائفة المسيحية في العالم بعيد الفصح المجيد وهو أعظم أعياد المسيحيين والذي تستذكر فيه قيامة السيّد المسيح من بين الاموات بعد ثلاثة أيام من صلبه، وفقًا للعقيدة المسيحية، وفيه تنتهي فترة الصوم والتي تمتد 40 يومًا كما وينتهي أسبوع الآلام.


من الكنيسة وسط بيروت

وفي الصّور نرى اللبنانيين من أبناء الطائفة المسيحية يحتفلون في كنائس بيروت بالفصح بعد قدّاس الأحد، ويوزّع البيض الملوّن على المحتفلين ببداية العيد وانتهائ الصّوم. تابعوا الصّور. 

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