عرابة تستقبل الأسيرة المحررة لينا جربوني بالزغاريد والورود

توجهت قافلة المحتفلين إلى مدينة عرابة وبالتحديد إلى منزل الأسيرة المحررة لينا حيث كان بانتظارها هناك المئات من أقاربها

تجمهر المئات من المحتفلين بتحرير الأسيرة لينا جربوني ابنة مدينة عرّابة، على مدخل مدينة سخنين الغربي حيث قاموا باستقبالها بالزغاريد والورود،وبعد ذلك توجهت قافلة المحتفلين إلى مدينة عرابة وبالتحديد إلى منزل الأسيرة المحررة لينا حيث كان بانتظارها هناك المئات من أقاربها وذويها وأهالي مدينة عرابة.



الأسيرة المحررة لينا جربوني

هذا ويشار إلى أنّه تم صباح اليوم الأحد إطلاق سراح عميدة الاسيرات الفلسطينيات إبنة مدينة عرابة لينا احمد جربوني بعد 15 عاماً قضتهم في غياهب السجون الاسرائيلية، هذا وتستعد بلدية عرابة وأهالي المدينة لإستقبالها بحفاوة من خلال احتفال جماهيري إذ سيتم تزيين مدخل المدينة الرئيسي بصورها واستقبالها بحشد جماهيري.