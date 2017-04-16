دموع نجوى كرم في أولى إطلالاتها المباشرة في AGT

أطلت نجوى كرم في الحلقة الأولى من العروض المباشرة لبرنامج المواهب أرابز جوت تالينت والذي يعرض على قناة ام بي سي، وكانت إطلالتها حزينة، فهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها على الإعلام بعد وفاة شقيقها.



نجوى كرم

ويشار إلى أنّه كان من المفروض أن تبدأ أولى الحلقات في الأسبوع السباق إلا أنه بسبب وفاة شقيق نجوى كرم تمّ تأجيل الحلقة، وبعد انتهاء الحلقة المليئة بالمشاعر كتبت نجوى على صفحتها على الفيسبوك: بشكر كل الناس وبشكر الـ mbc ومسؤولينها على تأجيل هالبرنامج الكبير مراعاةً لشعوري.

بهالليلة بقدّملكن بدل دمعتي فرحة عيد الفصح بعد ما هو وأنا:

شقينا سوا

فرحنا سوا

بنينا سوا هالعزّ

بس بكيتك وحدي بلاك

تيبقى الحب وحدو مشترك،

منّي إلك...