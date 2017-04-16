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فنانين فن عربي إطلالة بسيطة لريا أبي راشد في أولى العروض المباشرة من AGT

فنانين

إطلالة ريا أبي راشد في الحلقة الأولى من AGT
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إطلالة بسيطة لريا أبي راشد في أولى العروض المباشرة من AGT

ريا أبي راشد تقدّم برنامج أرابز جوت تالينت منذ الموسم الأول 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-17 11:35:56 A A

أطلت الإعلامية ريّا أبي راشد في الحلقة الاولى من العروض المباشرة من برنامج أرابز جوت تالينت بإطلالة أنيقة بفستان باللون الأسود من تصميم الشاب علاء نجد الحائز على المرتبة الاولى في برنامج بروجيكت ران واي، هذا وكعادتها بجميع إطلالاتها بدت ريا أقرب إلى البساطة.


ريا أبي راشد

ريا أبي راشد تقدّم برنامج أرابز جوت تالينت منذ الموسم الأول برفقة زميلها مغني الراب السعودي قصي، وكانت الحلقة الأولى حلقة ناجحة بجميع المواهب التي قدمت على المسرح.

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