إطلالة بسيطة لريا أبي راشد في أولى العروض المباشرة من AGT
ريا أبي راشد تقدّم برنامج أرابز جوت تالينت منذ الموسم الأول
أطلت الإعلامية ريّا أبي راشد في الحلقة الاولى من العروض المباشرة من برنامج أرابز جوت تالينت بإطلالة أنيقة بفستان باللون الأسود من تصميم الشاب علاء نجد الحائز على المرتبة الاولى في برنامج بروجيكت ران واي، هذا وكعادتها بجميع إطلالاتها بدت ريا أقرب إلى البساطة.
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد تقدّم برنامج أرابز جوت تالينت منذ الموسم الأول برفقة زميلها مغني الراب السعودي قصي، وكانت الحلقة الأولى حلقة ناجحة بجميع المواهب التي قدمت على المسرح.
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