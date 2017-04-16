الان: يمكنك الدخول إلى أفلام نيتفليكس المخفية

إذا كنت تعتقد أن العناوين التي تراها مراراً لدى تصفحك محتويات مكتبتك الرئيسية، تُظهِر لك كل ما يوجد في نتفليكس، فقد حان الوقت لأن تضفي مزيداً من المرونة على خدمات نيتفليكس

إذا كنت تعتقد أنك شاهدت كل ما يستحق المشاهدة على " نيتفليكس " Netflix، فقد تكون مخطأ على الأرجح، إذ اتضح أن خدمة البث لا تزال تحتفظ بالكثير من العناوين التي لم يسبق لك مشاهدتها.



صورة توضيحية

وبحسب صحيفة "The Independent" البريطانية، يوجد أكثر من 76 ألف فئة من الأفلام والبرامج التلفزيونية، التي تم تمييزها بشكل خاص، عن طريق تخصيص رابط رقمي لكل واحدة منها.

لذا، إذا كنت تعتقد أن العناوين التي تراها مراراً لدى تصفحك محتويات مكتبتك الرئيسية، تُظهِر لك كل ما يوجد في نتفليكس، فقد حان الوقت لأن تضفي مزيداً من المرونة على خدمات نيتفليكس.

ويمكنك أن تكتشف عدداً لا يحصى من النفائس للاستمتاع بها، بعد تغيير الأرقام في نهاية روابط الإنترنت المخصصة لذلك، فيما سيتم توجيهك إلى أي نوع من أنواع الأفلام التي تختارها، ابتداءً من ديزني إلى الأفلام الأجنبية الكلاسيكية وأفلام الإثارة. يمكنك العثور على قائمة كاملة هنا.

جدير بالذكر أن نيتفليكس، ألغت نظام تصنيف النجوم مؤخراً لصالح شكل "إبهام إلى الأعلى- إبهام إلى الأسفل" (التي تعبر عن الإعجاب أو عدمه)، كما تنوي نيتفليكس إدراج زر يسمح للمستخدمين بتخطي تسلسل العنوان من برامجهم التلفزيونية المفضلة.