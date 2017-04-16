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أخبار عربية وعالمية المرصد السوري: إرتفاع حصيلة الضحايا في حلب إلى 112 قتيلًا

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إرتفاع حصيلة الضحايا في حلب إلى 112 قتيلًا
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المرصد السوري: إرتفاع حصيلة الضحايا في حلب إلى 112 قتيلًا

المرصد السوري:

حتّى اللحظة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-16 16:32:23 A A

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد أنّه: "ارتفع عدد قتلى التفجير الذي استهدف حافلات قرب حلب يوم أمس السبت إلى 112 قتيلًا على الأقل، حيث أنّ معظم القتلى من سكان قريتي الفوعة وكفريا بمحافظة إدلب ومن بينهم أيضا مقاتلون معارضون كانوا يحرسون قافلة الحافلات" وفقًا للمرصد.


من مكان الانفجار

وتابع المرصد: "وحتّى اللحظة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي قالت وسائل إعلام موالية للحكومة السورية أنّ انتحاريا يقود سيارة ملغومة قام بتنفيذه. ويشار إلى أنّ القافلة كانت تقل خمسة آلاف شخص على الأقل بينهم مدنيون وعدد من المقاتلين الموالين للحكومة" وفقًا للبيان.

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