طريقة تحضير الفتوش على الطريقة السورية

المقادير

قطعة كبيرة أو قطعتين من الخبز العربي

حبتان بندورة

3 حبات فلفل أخضر حلو

نصف خسة

4 حبات فجل

1 حبة خيار

ربع كوب عصير ليمون

ربع كوب زيت الزيتون

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة طعام من النعناع المجفف

القليل من الزعتر (حسب الرغبة)

حزمة متوسطة من البقدونس



صورة توضيحية



طريقة التحضير

- قومي بتقطيع الخبز العربي إلى مكعبات صغيرة، ضعيه في صينية الفرن واضيفي إليه القليل من زيت الزيتون ورشة زعتر قَلِّبيه قليلا ثم ضعيه في الفرن واتركيه حتى يتحمر.

- قومي بغسل الخضار وتنضيفها، بعد ذلك قطعي الفلفل الأخضر إلى مكعبات، الخيار إلى مكعبات، الفجل، البندورة والخس أيضا الذي يمكنك تقطيعه إلى شرائح. ثم قومي بفرم البقدونس.

- إجمعي الخضار في إناء واحد، ثم أضيفي زيت الزيتون، عصير الليمون، الملح، النعناع المجفف، والزعتر وقَلِّبي هذه الخضار مع بعضها.

- بعد أن يتحمص الخبز أخرجيه من الفرن وإخلطيه مع السلطة أو أن أردتي أن يبقى الخبز مقرمشا ضعي السلطة أولا في الطبق ثم أضيفي الخبز، وقدمي السلطة.