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أخبار سياسة غالنت: على تل ابيب أن تكون مستعدة لحرب مقبلة مع حماس الصيف القادم

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غالنت: على تل ابيب أن تكون مستعدة لحرب مقبلة مع حماس
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غالنت: على تل ابيب أن تكون مستعدة لحرب مقبلة مع حماس الصيف القادم

يوآف غالنت:

هذه الفترة هي فترة حساسة للغية، ويجبأن نتحلى بأقصى درجات اليقظة كي نكون مستعدين لجميع السيناريوهات

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Xinhua News Agency)
نشر: 2017-04-17 00:02:12 A A

أفادت وسائل إعلام عبرية الأحد أنّه: "صرّح وزير البناء والإسكان الاسرائيلي يوآف غالنت بأنّ: "على تل أبيب أن تكون مستعدة كامل الاستعداد لحرب قادمة في الصيف المقبل مع قطاع غزة وحماس، فلا مفر من الحرب" وفقًا للوسائل الاعلامية.


يوآف غالنت

وتابع غالنت: "هذه الفترة هي فترة حساسة للغية، ويجبأن نتحلى بأقصى درجات اليقظة كي نكون مستعدين لجميع السيناريوهات" كما قال.

هذا ويشار إلى أنّ الحرب الأخيرة التي شنّت على قطاع غزّة كانت في صيف 2014 والتي استمرت لأكثر من 50 يومًا، استشهد وأصيب فيها آلاف الاِشخاص.

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