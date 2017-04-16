برشلونة يعلن رسميًا عن إستعادة لاعبه دولوفيو الصيف المقبل

إنضم الجناح الشاب، 24 عامًا، لصفوف إيفرتون منذ موسمين مع إمكانية إستعادته مجددًا مقابل دفع 12 مليون يورو

أكَّد روبرت فرنانديز، السكرتير الفني في نادي برشلونة ، أن النادي سيستعيد خدمات لاعبه الشاب جيرارد دولوفيو الصيف المقبل، والذي يلعب حاليًا في صفوف ميلان، على سبيل الإعارة من نادي إيفرتون.



جيرارد دولوفيو في مباراة المنتخب الإسباني الأخيرة يشارك ويسجل

وقال فرنانديز، في تصريحات تليفزيونية، عقب مباراة البلوجرانا، أمس السبت، أمام ريال سوسييداد بالجولة 32 لليجا على ملعب "الكامب نو"، وإنتهت بفوز البرسا (3-2): "نعتبر دولوفيو أحد الحلول المستقبلية للفريق".

وأجاب بوضوح حول إذا ما كان اللاعب ضمن خطط الفريق للعودة لصفوفه مجددًا الموسم المقبل: "نعم.. نعم بكل تأكيد".

وإنضم الجناح الشاب، 24 عامًا، لصفوف إيفرتون منذ موسمين مع إمكانية إستعادته مجددًا مقابل دفع 12 مليون يورو، وهو البند الذي سيعمل برشلونة على تفعيله، قبل 30 يونيو/حزيران المقبل.