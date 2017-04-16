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رياضة وشباب رياضة عالمية الليلة: مانشستر يونايتد يسعى للثأر من تشيلسي في قمة من العيار الثقيل

رياضة وشباب

الليلة: مانشستر يونايتد يسعى للثأر من تشيلسي
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الليلة: مانشستر يونايتد يسعى للثأر من تشيلسي في قمة من العيار الثقيل

يحتل يونايتد المركز الخامس برصيد 57 نقطة، حيث أنه يراهن على التأهل إلى دوري الأبطال من خلال إحراز لقب الدوري الأوروبي

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-16 09:59:58 A A

يسعى مدرب نادي مانشستر يونايتد الانكليزي البرتغالي جوزيه مورينيو للثأر من ناديه السابق تشيلسي المتصدر بعد خسارتين تلاقاها النادي هذا الموسم، عندما يستضيفه الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الانكليزي الممتاز.


نجوم تشيلسي

في المقابل يأمل الفريق اللندني في تعزيز صدارته لترتيب الدوري (75 نقطة) والإبتعاد عن مطارده المباشر توتنهام (71 نقطة)، وكان تشيلسي ألحق خسارة مذلة بمانشستر يونايتد ذهاباً بأربعة أهداف نظيفة، قبل أن يفقده لقب كأس إنكلترا بفوزه عليه 1-0 على ملعب ستامفورد بريدج الشهر الماضي.

ويحتل يونايتد المركز الخامس برصيد 57 نقطة، حيث أنه يراهن على التأهل إلى دوري الأبطال من خلال إحراز لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، تعادل بشكل مخيب الخميس مع مضيفه اندرلخت البلجيكي 1-1 في ذهاب ربع النهائي.


نجوم مانشستر يونايتد

في المقابل، يدخل تشيلسي المباراة وهو لم يخسر في آخر 12 مواجهة مع يونايتد، ويسعى النادي اللندني الذي يشرف عليه المدرب الايطالي أنطونيو كونتي إلى مواصلة الزحف نحو لقبه الثاني في الدوري خلال المواسم الثلاث الماضية (أحرز اللقب الأخير عام 2015).

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