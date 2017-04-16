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طبريا: لليوم الخامس مواصلة البحث وراء المفقودين


نشر: 2017-04-16 09:39:55 A A
من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري - لليوم الخامس على التوالي تواصل الشرطة المعززة وخفر السواحل وباقي الجهات المعنية البحث المجهزة بكامل العدة والعتاد الضروري وراء الشبان الثلاثة المفقودين في مياه بحيرة طبريا وبما يشمل: شاب بالعشرينات من عمره وآخر (17 عاما) من سكان المركز وكذلك شاب ثالث (19 عاما) من الشمال، وهم من الوسط اليهودي، الذين اختفت آثارهم نهار الاربعاء الفائت بمياة البحيرة بينما كانو برفقة اخرين في 3 وقائع منفصلة متقاربة، وحتّى الآن لم يتم العثور عليهم. هذا ووفقا لتقييمات صورة الوضع التي اجرتها الشرطة مع باقي الجهات المعنية صباح اليوم الاحد فإنّ أعمال البحث سوف تواصل بتمركزها في ضفاف ومياه البحيرة على طول خط الشاطئ هناك وبما يشمل أعمال بحث جوا وبرا وبحرا" وفقًا للبيان.
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