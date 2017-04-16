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رياضة وشباب رياضة عالمية دي بروين أفضل صانع للأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

رياضة وشباب

دي بروين أفضل صانع للأهداف في الدوري الإنجليزي
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دي بروين أفضل صانع للأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

شهدت المباراة تألق كبير من قبل النجم البلجيكي كيفين دي بروين وخاصة في الشوط الثاني حيث تمكن من صناعة هدفين 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-16 10:01:25 A A

حقق فريق مانشستر سيتي فوز كبير على مضيفه ساوثامبتون بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت ماري لحساب الجولة رقم 33 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.


كيفين دي بروين من لقاء ساوثامبتون

أهداف اللقاء سجلها كل من المدافع البلجيكي فينسنت كومباني، وصانع الألعاب الألماني ليروي سياني بالإضافة إلى المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

وشهدت المباراة تألق كبير من قبل النجم البلجيكي كيفين دي بروين وخاصة في الشوط الثاني حيث تمكن من صناعة هدفين من أصل ثلاثة سجلها فريقه، وبهذه الثنائية يرفع دي بروين رصيده من الأهداف الذي صنعها إلى 13 هدف ليصبح أكثر لاعب يصنع الأهداف في البريميرليج في هذا الموسم.

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