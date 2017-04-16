بيكيه يعترف: برشلونة ليس في أفضل أوقاته ويمكننا تخطي الصعوبات بالعمل الجماعي

جيرارد بيكيه:

الفوز على ريال مدريد سوف يعطينا شعورًا مختلفًا تمامًا، نحن لسنا في أفضل وضع ولكن بعمل الفريق يمكننا أن نصل إلى ما نريده

صرّح نجم الفريق الاسباني جيرارد بيكيه لأحد الوسائل الإعلامية بعد فوز فريقه على ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدفين بأنّ: "فريق برشلونة لا يعيش في أفضل أوقاته قبل مباراتين مصيريتين للفريق الكاتالوني في الليجا ودوري أبطال أوروبا، والعمل الجماعي وحدة من يجعلنا قادرين على تخطي كافة الصعوبات خلل المباريات القادمة".



جيرارد بيكيه

وتابع بيكيه قائلًا: "الفوز على ريال مدريد سوف يعطينا شعورًا مختلفًا تمامًا، نحن لسنا في أفضل وضع ولكن بعمل الفريق يمكننا أن نصل إلى ما نريده، كذلك لن يكون الأمر سهلًا في المباراتين، ولكن لو استطعنا التغلب على يوفنتوس سوف نذهب برغبة أكبر لمواجهة ريال مدريد". وأشار بيكيه: "الفوز على باريس سان جيرمان لم يكن أحد أفضل أيامنا في كرة القدم، هناك أوقات اللعب فيها ليس كل شيء بسبب متغيرات أخرى مثل الجمهور والصحافة والبيئة والدوافع".