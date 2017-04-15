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رياضة وشباب رياضة عالمية برشلونة يتخطى عقبة ربال سوسيداد ويفوز بشق الأنفس

رياضة وشباب

برشلونة يتخطى عقبة سوسيداد ويفوز بشق الأنفس
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برشلونة يتخطى عقبة ربال سوسيداد ويفوز بشق الأنفس

تجمد رصيد سوسيداد بهذه الخسارة عند النقطة 52 في المركز السابع بشكلٍ مؤقت

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-15 23:48:33 A A

 حقق برشلونة فوزاً صعباً على ضيفه ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أجري على ملعب كامب نو ضمن الأسبوع الـ32 من الدوري الإسباني.وتعرض برشلونة لضغوطات كبيرة خلال المباراة خاصة بسبب هفواته الدفاعية التي كانت ستمنح ريال سوسيداد عدد أكبر من الأهداف إلا أنه تخطاها بالفوز.

 


وافتتح ليونيل ميسي التسجيل بثنائية في الدقيقتين 17 و37، قبل أن يقلص المنافس النتيجة بهدفٍ سجله مدافع برشلونة صامويل أومتيتي بالنيران الصديقة في الدقيقة 43.وعاد برشلونة لتسجيل الهدف الثالث عن طريق باكو ألكاسير في الدقيقة 44، بينما أحرز خافيير بريتو هدف تقليص الفارق والثاني لسوسيداد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 72 في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر قبل أسبوع واحد على مواجهة الكلاسيكو التي تجمعهما مع بقاء مباراة مؤجلة للأخير.وتجمد رصيد سوسيداد بهذه الخسارة عند النقطة 52 في المركز السابع بشكلٍ مؤقت.

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