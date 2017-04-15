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جامعات / مدارس اخبار المدارس الشاملة مشيرفة تختتم ورشات الاسعاف الأولي

جامعات / مدارس

وادي عارة الشاملة مشيرفة تختتم ورشات الاسعاف الأولي
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الشاملة مشيرفة تختتم ورشات الاسعاف الأولي

 تواصل البرنامج على مدار يومين مطولين تلقى خلالهما الطلاب الإرشاد والتدريب من قبل مرشدين مؤهلين وتحت إشراف مركز الألفية وقسم التربية الاجتماعية في المدرسة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-15 23:25:40 A A

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :" توجت اليوم المدرسة الثانوية الشاملة مشيرفة اختتام برنامج الإرشاد في "الإسعاف الأولي" للصفوف العاشرة بتوزيع شهادات الإنهاء على الطلاب والتي حصلوا عليها من قبل مركز الألفية للإسعاف الأولي.يشار أن طلاب الصفوف العاشرة كانوا قد شاركوا في ورشات إرشادية حول موضوع الإسعاف الأولي في نهاية الفصل الدراسي الثاني، حيث تواصل البرنامج على مدار يومين مطولين تلقى خلالهما الطلاب الإرشاد والتدريب من قبل مرشدين مؤهلين وتحت إشراف مركز الألفية وقسم التربية الاجتماعية في المدرسة ".




واضاف البيان :"كان قسم التربية الاجتماعية والذي يركزه الأستاذ مصطفى مرعي في المدرسة قد نظم هذه الفعالية وتابع مجرياتها والتي تميزت بتفاعل الطلاب ورضاهم عن المادة التعليمية التي حصلوا عليها ورضاهم عن مستوى التدريب والإرشاد الذي تلقوه. وفي ختام البرنامج كرم مدير المدرسة الدكتور عبد الكريم اغبارية ومركز التربية الاجتماعية الأستاذ مصطفى مرعي المرشدين الذين ساهموا في تنفيذ وانجاح هذا البرنامج، شاكرين لهم جهودهم وحسن أدائهم، وقد أبدى المرشدون اعجابهم بالنظام الذي ساد في المدرسة خلال تنفيذ البرنامج وأثنوا على التزام الطلاب وتفاعلهم الإيجابي مع المرشدين كما قدموا شكرهم لإدارة المدرسة والمعلمين الذين أبدوا جدية وتعاونا في تنفيذ البرنامج". 

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