الحيفاوية ماريا زريق بطلة بين عالمين

استقبلت دور السينما هذا الاسبوع الفيلم السينمائي الجديد "بين عالمين" اخراج مايا حطاب وبطولة الممثلة الحيفاوية ماريا زريق. وتلعب ماريا في الفيلم دور فتاة عربية تعيش قصة حب مع شاب يهودي لتتوالى الاحداث بعد اصابة حبيبها ودخوله في حالة غيبوبة.



نشيلا الى ان ماريا شاركت في السابعة عشرة من عمرها في دور صغير في مسلسل "الوعد" ثم قدمت دورًا صغيرًا في الفيلم الفرنسي "قنينة في بحر غزة" حتى جاءت المخرجة وكاتبة السيناريو الناجحة سهى عراف ومنحتها دورًا مركزيًّا في فيلمها "فيلا توما" الذي عرض في اكثر من 90 مهرجانا، حيث فتحت أمامها الطريق وسلطت عليها الأضواء والأعين فحالفها التوفيق، فجسدت الدور بإتقان أمام فنانات موهوبات هن: نسرين فاعور، علا طبري وشيرين دعيبس وحازت ماريا عن دورها في الفيلم على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان سينما حوض البحر المتوسط في ايطاليا. ثم شاركت بالفيلم القصير "السلام عليك يا مريم" للمخرج باسل خليل الذي شارك بمسابقة مهرجان كان وب50 مهرجانا سينمائيا ووصل للقائمة الاخيرة بترشيحات الاوسكار. كما وشاركت ماريا في مسلسل "عالقون في الشباك" لعلي نصار وبأعمال اخرى.