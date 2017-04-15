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أخبار محاكم وجنائيات يافا- تل ابيب: مصرع الشاب محمد إبراهيم سقا (23 عاما) اثر تعرضه لاطلاق نار

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مدن الساحل يافا- تل ابيب: اصابة شاب (23 عاما) بجراح خطيرة
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يافا- تل ابيب: مصرع الشاب محمد إبراهيم سقا (23 عاما) اثر تعرضه لاطلاق نار

الشرطة تحقق في الحادث 

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-15 22:46:34 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري :" مساء اليوم السبت في يافا تل ابيب شارع ريش چلوتا بيافا ووفقا للمعلومات والتفاصيل الاولية المتوفرة تم سماع دوي اطلاق نار جنبا لاستلام تقرير من المستشفى فولفسون مفاده وصول مصاب بجروح بالغة جراء اطلاق نار وحيث يتم الفحص فيما اذا كان الحديث يدور حول مصاب من واقعة اطلاق النار بيافا والتحقيقات جارية. وتبين ان المصاب بجروح (23 عاما) عربي من سكان يافا تل ابيب وانه تعرض لاطلاق النار بيافا والتحقيقات بكافة التفاصيل والملابسات التي تعود خلفيتها وعلى ما يبدو الى جنائية  ". وتم لاحقا اقرار وفاة الشاب المصاب متأثرا بجراحه ويدعى محمد إبراهيم سقا .

 

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