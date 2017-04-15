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أخبار محليات الناصرة: الموت يغيّب طيب الذكر الحاج صلاح زعبي (أبو باسل)

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الناصرة والقضاء الناصرة: الموت يغيّب طيب الذكر الحاج صلاح زعبي
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الناصرة: الموت يغيّب طيب الذكر الحاج صلاح زعبي (أبو باسل)

الفقيد هو والد رجلي الأعمال باسل زعبي وباهر زعبي 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-15 22:39:18 A A

غيّب الموت مساء السبت، طيب الذكر الحاج صلاح علي أحمد زعبي (أبو باسل) عن عمر يناهز الـ 86 عامًا. وسيشيع جثمانه الظاهر الأحد، من بيته الكائن في حي إسبنيولي في الناصرة للصلاة عليه في المسجد الابيض في الناصرة بعد صلاة العصر ومن ثم الى مثواه الاخير الى المقبرة التحتى.يشار إلى أنّ الفقيد هو والد رجلي الأعمال باسل زعبي وباهر زعبي .ويقبل العزاء في منزل المرحوم والعائلة بحي اسبنيولي في مدينة الناصرة.إنا لله وان اليه راجعون.

 

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