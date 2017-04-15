بايرن ميونخ يفشل في الفوز على ليفركوزن في الدوري الالماني

بهذا التعادل السلبي يرفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 69 نقطة ويظل في المركز الأول في حين جاء باير ليفركوزن في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة

فشل فريق بايرن ميونخ في تحقيق الفوز على مضيفه باير ليفركوزن بعدما تعادلا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب باي آرينا لحساب الجولة رقم 29 من منافسات الدوري الألماني.

بدأ الفريق البافاري اللقاء بتشكيلة أغلبها من البدلاء وذلك من أجل استعداه لمواجهة الإياب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد ، لكن البدلاء أمثال كينجلسي كومان ودوجلاس كوستا لم يصنعوا الفارق.في الشوط الثاني استعان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بخدمات آرين روبن وفيليب لام بالإضافة إلى تشابي ألونسو لكن محاولاتهم لم تكتب له النجاح.بهذا التعادل السلبي يرفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 69 نقطة ويظل في المركز الأول في حين جاء باير ليفركوزن في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.