جزيرة جيمس بوند قرب بوكيت الخيالية بتايلاند

خلال الطريق من الممكن المرور بقرية المسلمين والتي بنيت كلها على المياه باستثناء مسجدها الذي بني على الجزيرة .ومن الممكن ايضا القيام بجولة في القوارب الصغيرة في منطقة الكهوف المميزة والموجودة بجانب الجزيرة

محطة اخرى كانت في رحلة الصحافة العربية التي نظمتها السفارة التايلاندية وبمرافقة المرشد السياحي النصراوي الشهير قسطة (كوستا) ديب، الخبير في مجال الإرشاد السياحي في تايلاند وهي الى جزيرة جيمس بوند وخليج بان ناه على الساحل الغربي لبحر اندامان قرب بوكيت .









خلال رحلة الوصول الى جزيرة جيمس بوند بواسطة القارب، هناك الجزر التي يأسر ليس فقط جمالها غير الواقعي، ولكن تختلف أيضا من حيث أنها يتم اطلاق اسماء بعض المشاهير عليها وهذه الجزر هي كوه كو تابو خاو بينغ اساسه، والمعروف باسم جزيرة جيمس بوند، التي أصبحت مؤخرا تتمتع بشعبية كبيرة بين السياح الذين يرغبون في التمتع بامور مختلفة. وهنالك عشرات الجزر تقع على بعد أمتار منها ، وايضا خلال الطريق من الممكن المرور بقرية المسلمين والتي بنيت كلها على المياه باستثناء مسجدها الذي بني على الجزيرة .ومن الممكن ايضا القيام بجولة في القوارب الصغيرة في منطقة الكهوف المميزة والموجودة بجانب الجزيرة .

وفي حديث مع المرشد السياحي النصراوي الشهير قسطة (كوستا) ديب، الخبير في مجال الإرشاد السياحي في تايلاند قال:" جزيرة جيمس بوند المعروفة باسم جزيرة كو تابو في تايلاند والتي اشتهرت في عام 1974 بجزيرة بوند بعد فيلم جيمس بوند الشهير الرجل ذو المسدس الذهبي وتضم الجزيرة كل سبل الترفيه التي تمكنك من قضاء عطلة لاتنسى.وكوتابو هي اكبر الجزر التي تقع على الساحل الغربي لبحر اندامان حيث تقام بها العديد من المهرجانات المميزة مثل ".



واضاف كوستا ديب :" يمكنك الاستمتاع بالشواطىء المتنوعة ذات الرمال البيضاء والرائعة حيث بأمكانك الاستلقاء على الشاطئ والتمتع بالسباحة وممارسة الغوص في أماكن الغوص الرائعة بالجزيرة وتقدم الجزيرة العديد من الرحلات الترفيهية المميزة ورحلات التجديف الممتعة ".